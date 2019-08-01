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Факты / Украина

Изменения с августа 2019: цена газа и штрафы за евробляхи

Изменения с 1 августа 2019 и в течение месяца в Украине принесут снижение цены газа для населения, штрафы для евробляхеров и завершение вступительной кампании.

газ

Что изменится в Украине с 1 августа 2019 и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Верховная Рада

Первое заседание новой Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа, прогнозирует глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Свой прогноз он объяснил возможным затягиванием подведения итогов парламентских выборов из-за судов о нарушениях.

Тарифы

С 1 августа Нафтогаз снизит цену газа для населения минимум на 5,5%. Цена составит не более 4 640 грн без НДС за 1 тыс. куб. м.

Снизится цена газа для промышленных потребителей. С 1 августа Нафтогаз снизит цену газа для промышленных потребителей на 7,2-7,5%.

В Украине будут новые тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. С 1 августа в Украине состоится незначительное снижение стоимости электроэнергии для промышленных предприятий в связи с тем, что со следующего месяца снижается тариф для госкомпании Укрэнерго.

Штрафы

С 22 августа в Украине начнут штрафовать владельцев нерастаможенных авто с еврономерами, если Верховная Рада не примет президентский законопроект, согласно которому введение штрафов за евробляхи переносится на конец года.

2 августа в силу вступит закон Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции, предусматривающий штрафы за отсутствие сертификата от 19 до 30 тыс. гривен. Будет введена новая единая маркировка органической продукции и заработает Единый реестр производителей органической продукции.

Цены на топливо

С 1 августа Wexler Group прекращает поставки российского дизтоплива в Украину после установки Киевом спецпошлины на импорт этой продукции трубопроводным транспортом.

По словам представителя президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрея Геруса, дефицита дизтоплива из-за этого на украинском рынке не будет, а цена ДТ на АЗС не изменится.

Курс доллара

Внеочередные парламентские выборы не повлияют негативно на курс гривны, поэтому в августе украинская валюта может продолжить свое укрепление, считают эксперты.

Образование

1 августа вузы обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов. В начале третьего месяца лета будут обнародованы рейтинговые списки и абитуриенты узнают, поступили ли они в вузы.

Безопасность

Патрули Нацгвардии будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, начиная с 1 августа.

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