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Факти / Україна

Кабмін змінить критерії визначення субсидіантів – Герус

Близько мільйона родин можуть повернути субсидію у результаті зміни критеріїв її отримання.

Кабмін змінить критерії визначення субсидіантів – Герус

Представник президента України в уряді Андрій Герус заявив, що необхідно змінити критерії визначення субсидіантів.

– У минулому році були зміни критеріїв визначення субсидіантів. … Було майже 7 млн ​​субсидіантів, а на початку цього року цю кількість скоротили до 3,6 млн, тобто майже вдвічі. Деякі пенсіонери, які мають прописаних онуків, у минулому році і у цьому не отримували субсидії. Ми хочемо це змінити і уточнити цей критерій, щоб держава їм допомагала, – сказав Герус.

Для оформлення нових субсидіантів Кабміну необхідно змінити рішення щодо критеріїв їх визначення.

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– Люди, які останнім часом не мали права на субсидії, – їм повідомлять, і вони повинні будуть подати документи (це близько 1 млн сімей) і матимуть право отримувати субсидії, – підкреслив представник президента.

Ті, хто отримував субсидію, матимуть її і надалі.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, що зміниться в Україні з серпня 2019 року.

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