Украинский политзаключенный Эдем Бекиров может объявить голодовку, если его попытаются этапировать в Красноперекопск.

Арестованный в Крыму по сфабрикованным обвинениям Эдем Бекиров заявил, что объявит голодовку и откажется принимать лекарства, если его попытаются этапировать в Красноперекопск.

По словам Бекирова, он не сможет выдержать переезды и содержание в ИВС из-за своего заболевания.

– Поэтому более безболезненной будет голодная смерть в СИЗО №1 Симферополя. В связи с чем я официально заявляю, что в случае попытки транспортировки в Красноперекопск, я объявляю голодовку, – сообщил политзаключенный.

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Его дочь Элеонора Бекирова добавила, что для ее отца этапирование, содержание в ИВС и ежедневные доставки в суд равносильны мучительной смерти.

К слову, адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе заявила, что у политзаключенного ухудшилось здоровье, но к нему не пускают независимого врача.

Источник: Элеонора Бекирова