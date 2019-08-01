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Факти / Україна

Краще голодна смерть: заява Бекірова на випадок етапування

Український політв’язень Едем Бекіров може оголосити голодування, якщо його спробують етапувати в Красноперекопськ.

В'язень

Заарештований у Криму за сфабрикованими звинуваченнями Едем Бекіров заявив, що оголосить голодування і відмовиться приймати ліки, якщо його спробують етапувати  в Красноперекопськ.

За словами Бекірова, він не зможе витримати переїзди і утримання в ІТТ через своє захворювання.

– Тому більш безболісною буде голодна смерть у СІЗО №1 Сімферополя. У зв’язку з чим я офіційно заявляю, що, у разі спроби транспортування у Красноперекопськ, я оголошую голодування, – повідомив політв’язень.

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Його донька Елеонора Бекірова додала, що для її батька етапування, утримання в ІТТ і щоденні доставки до суду рівносильні болісній смерті.

До слова, адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе заявила, що у політв’язня погіршилося здоров’я, але до нього не пускають незалежного лікаря.

Джерело: Елеонора Бекірова

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