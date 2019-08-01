На каких работников охотятся работодатели и на что обращают внимание на собеседовании – читайте в материале.

Чтобы устроиться на работу сегодня цвет дипломов и их количество ничего не значит. Потенциальных работодателей все чаще привлекают что-то интересное в резюме.

Особое внимание в современных компаниях уделяют гибким навыкам. Сюда относится умение комплексно решать проблемы, работать в команде, определять приоритеты и управлять временем, а также критически мыслить.

Среди них топовыми и чуть ли не самыми главными являются креативность и коммуникативные навыки, умение слушать, писать, говорить просто о сложном, доносить свое мнение, убеждать, но оставаясь вежливым, остроумным и на позитиве.

Таким навыкам в вузах не обучают. Но ими можно овладеть самостоятельно, читая книги, посещая тренинги и вебинары.

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Достаточно часто сегодня предпочитают претендентам с меньшими профессиональными знаниями, но с высокими гибкими навыками.

Современные работодатели часто проверяют, подходит ли им работник в несколько этапов. Так, они могут проверять даже то, как вы ведете свои страницы в соцсетях.

Красными линиями для компаний будущего является нетерпимость, презрение, цинизм, пессимизм, нарциссизм и равнодушие.

А вот красивые фотографии в Instagram могут убедить работодателя в том, что у претендента есть чувство прекрасного.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как составить резюме.