За якими працівниками полюють роботодавці та на що звертають увагу на співбесіді – читайте в матеріалі.
Щоб влаштуватися на роботу сьогодні колір дипломів і їхня кількість нічого не важить. Потенційних роботодавців все частіше приваблюють щось цікаве в резюме.
Особливу увагу у сучасних компаніях приділяють гнучким навичкам. Сюди належить вміння комплексно вирішувати проблеми, працювати в команді, визначати пріоритети та керувати часом, а також критично мислити.
Серед них топовими і чи не найголовнішими є креативність та комунікативні навички, вміння слухати, писати, говорити просто про складне, доносити свою думку, переконувати, але залишаючись ввічливим, дотепним і на позитиві.
Таким навичкам у ВНЗ не навчають. Але ними можна опанувати самостійно, читаючи книги, відвідуючи тренінги та вебінари.
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Досить часто сьогодні віддають перевагу претендентам з меншими професійними знаннями, але з високими гнучкими навичками.
Сучасні роботодавці часто перевіряють, чи підходить їм працівник у кільки етапів. Так, вони можуть перевіряти навіть те, як ви ведете свої сторінки в соцмережах.
Червоними лініями для компаній майбутнього є нетерпимість, презирство, цинізм, песимізм, нарцисизм і байдужість.
А от гарні світлини в Instagram можуть переконати роботодавця у тому, що у претендента є почуття прекрасного.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як скласти резюме.