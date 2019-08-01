PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Не дипломом єдиним: на що звертають увагу роботодавці

За якими працівниками полюють роботодавці та на що звертають увагу на співбесіді – читайте в матеріалі.

Працевлаштування

Щоб влаштуватися на роботу сьогодні колір дипломів і їхня кількість нічого не важить. Потенційних роботодавців все частіше приваблюють щось цікаве в резюме.

Особливу увагу у сучасних компаніях приділяють гнучким навичкам. Сюди належить вміння комплексно вирішувати проблеми, працювати в команді, визначати пріоритети та керувати часом, а також критично мислити.

Серед них топовими і чи не найголовнішими є креативність та комунікативні навички, вміння слухати, писати, говорити просто про складне, доносити свою думку, переконувати, але залишаючись ввічливим, дотепним і на позитиві.

Таким навичкам у ВНЗ не навчають. Але ними можна опанувати самостійно, читаючи книги, відвідуючи тренінги та вебінари.

Читайте: Поради та рекомендації для успішного працевлаштування

Досить часто сьогодні віддають перевагу претендентам з меншими професійними знаннями, але з високими гнучкими навичками.

Сучасні роботодавці часто перевіряють, чи підходить їм працівник у кільки етапів. Так, вони можуть перевіряти навіть те, як ви ведете свої сторінки в соцмережах.

Червоними лініями для компаній майбутнього є нетерпимість, презирство, цинізм, песимізм, нарцисизм і байдужість.

А от гарні світлини в Instagram можуть переконати роботодавця у тому, що у претендента є почуття прекрасного.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як скласти резюме.

Джерело: Вікна новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З 50-ти аеропортів діє 15. Як покращити українську авіацію та здешевити квитки
Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для громадян України
Україна відкриває 18 візових центрів по світу (СПИСОК)
Поляки зібрали 4,5 млн грн для родини українця, що помер на заробітках
Поради та рекомендації для успішного працевлаштування
Робота для неповнолітніх: ким і де працюють українські підлітки
Ваговий контроль траси Київ – Одеса: норми та як вираховують штраф
Від 4 до 5 тис. за порцію. В Україні запрацювала перша зміїна ферма
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка