На Киевщине правоохранители обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы Киев-Чоп шла на концерт певца Олега Винника.

Поздно ночью на трассе Киев – Чоп правоохранители обнаружили 33-летнюю женщину, которая ночью шла на концерт своего кумира Олега Винника.

Поклонницу заметили поздно ночью возле села Стоянка, она шла вдоль дороги.

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и почему она идет ночью сама по автодороге.

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– Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никого не сообщила, – отметили в полиции.

Расстояние между селами составляет 45,3 км.

Патрульные установили, что родные уже успели заявить о ее исчезновении, поэтому полицейские доставили женщину в Макаровский ОП.

Кстати, ранее Факты ICTV собрали топ-10 песен Олега Винника.