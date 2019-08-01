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Факты / Украина / Общество

Пешком к мечте: фанатка Винника прошла ночью 45 км ради концерта

На Киевщине правоохранители обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы Киев-Чоп шла на концерт певца Олега Винника.

Пешком к мечте: фанатка Винника прошла ночью 45 км ради концерта

Поздно ночью на трассе Киев – Чоп правоохранители обнаружили 33-летнюю женщину, которая ночью шла на концерт своего кумира Олега Винника.

Поклонницу заметили поздно ночью возле села Стоянка, она шла вдоль дороги.

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и почему она идет ночью сама по автодороге.

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– Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никого не сообщила, – отметили в полиции.

Расстояние между селами составляет 45,3 км.

Патрульные установили, что родные уже успели заявить о ее исчезновении, поэтому полицейские доставили женщину в Макаровский ОП.

Кстати, ранее Факты ICTV собрали топ-10 песен Олега Винника.

Источник: Нацполиция

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