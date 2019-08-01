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Факти / Україна / Суспільство

Пішки до мрії: фанатка Винника пройшла вночі 45 км заради концерту

На Київщині правоохоронці виявили 33-річну жінку, яка вздовж траси Київ-Чоп йшла на концерт співака Олега Винника.

Пішки до мрії: фанатка Винника пройшла вночі 45 км заради концерту

Пізно вночі на трасі Київ – Чоп правоохоронці виявили 33-річну жінку, яка серед ночі йшла на концерт свого кумира Олега Винника.

Шанувальницю помітили пізно вночі неподалік села Стоянка, вона йшла вздовж дороги.

Патрульні вирішили переконатись, що з жінкою все добре і чому вона йде вночі сама по автодорозі.

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– Як виявилось, 33-річна жінка захотіла відвідати концерт Олега Винника і пішла до своєї мрії з села Людвинівка Макарівського району. Проте, нікого не повідомила, – відзначили у поліції.

Відстань між селами становить 45,3 км.

Патрульні встановили, що рідні уже встигли заявити про її зникнення, тому поліцейські доставили жінку до Макарівського ВП.

До речі, раніше Факти ICTV зібрали топ-10 пісень Олега Винника.

Джерело: Нацполіція

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