Сегодня президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами. Факты ICTV собрали самую важную информацию о новом главе ГУД.
Сергей Борзов родился 1 января 1981 года, высшее образование получил в Винницком государственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбинского на факультете истории.
Многим он известен своей деятельностью в КВН. С 2006 по 2011 год Борзов работал директором команды Вінницькі перці, а впоследствии возглавил команду Збірна України.
Мужчина также работал в компании Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания.
Он предпринимал попытку попасть в Винницкий областной совет по спискам партии Фронт змин.
Читайте: Зеленский назначил руководителем Госуправления делами Сергея Борзова
В 2014 году пятый президент Петр Порошенко назначил Борзова заместителем руководителя Государственного управления делами.
С 2015 по 2016 годы, а также с 11 июня 2019 года работал на должности временно исполняющего обязанности Госуправления делами.
В июне 2016 года в СМИ распространялась информация о том, что Борзов бесплатно получил в собственность квартиру в Киеве.
Стоимость квартиры журналисты оценивали приблизительно в 10 млн грн.
К слову, новым главой Черкасской областной государственной администрации назначили Игоря Шевченко.