Сегодня президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами. Факты ICTV собрали самую важную информацию о новом главе ГУД.

Сергей Борзов родился 1 января 1981 года, высшее образование получил в Винницком государственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбинского на факультете истории.

Многим он известен своей деятельностью в КВН. С 2006 по 2011 год Борзов работал директором команды Вінницькі перці, а впоследствии возглавил команду Збірна України.

Мужчина также работал в компании Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания.

Он предпринимал попытку попасть в Винницкий областной совет по спискам партии Фронт змин.

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В 2014 году пятый президент Петр Порошенко назначил Борзова заместителем руководителя Государственного управления делами.

С 2015 по 2016 годы, а также с 11 июня 2019 года работал на должности временно исполняющего обязанности Госуправления делами.

В июне 2016 года в СМИ распространялась информация о том, что Борзов бесплатно получил в собственность квартиру в Киеве.

Стоимость квартиры журналисты оценивали приблизительно в 10 млн грн.

К слову, новым главой Черкасской областной государственной администрации назначили Игоря Шевченко.