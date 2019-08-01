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Факты / Украина

Зеленский назначил руководителем Госуправления делами Сергея Борзова

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова на должность руководителя Госуправления делами.

Зеленский назначил руководителем Госуправления делами Сергея Борзова

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Борзова на пост руководителя Государственного управления делами.

Ранее Борзов занимал должность заместителя руководителя Госуправления делами и исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Указами №569/2019 и №570/2019 президент уволил чиновника с указанных должностей, а указом №571/2019 назначил руководителем Государственного управления делами.

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Борзов назначен на соответствующую должность на пять лет с оплатой, которая соответствует законодательству.

На пост заместителя руководителя Госуправления делами Борзов был назначен пятым президентом Петром Порошенком в 2014 году.

Ранее чиновник баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии Фронт змин.

К слову, президент Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА Игоря Шевченко.

Источник: Офис Президента

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