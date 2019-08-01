Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова на должность руководителя Госуправления делами.

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Борзова на пост руководителя Государственного управления делами.

Ранее Борзов занимал должность заместителя руководителя Госуправления делами и исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Указами №569/2019 и №570/2019 президент уволил чиновника с указанных должностей, а указом №571/2019 назначил руководителем Государственного управления делами.

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Борзов назначен на соответствующую должность на пять лет с оплатой, которая соответствует законодательству.

На пост заместителя руководителя Госуправления делами Борзов был назначен пятым президентом Петром Порошенком в 2014 году.

Ранее чиновник баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии Фронт змин.

К слову, президент Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА Игоря Шевченко.