Сьогодні президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про нового очільника ДУС.

Сергій Борзов народився 1 січня 1981 року, вищу освіту здобув у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на факультеті історії.

Багатьом він відомий своєю діяльністю у КВН. З 2006 по 2011 рік Борзов працював директором команди Вінницькі перці, а згодом очолив команду Збірна України.

Чоловік також працював у компанії Телевізійне творче об’єднання Олександр Масляков і Компанія.

Він робив спробу потрапити до Вінницької обласної ради за списками партії Фронт змін.

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У 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко призначив Борзова заступником керівника Державного управління справами.

З 2015 по 2016 роки, а також з 11 червня 2019 року працював на посаді тимчасового виконувача обов’язків Держуправління справами.

У червні 2016 року у ЗМІ розповсюджувалася інформація про те, що Борзов безкоштовно отримав у власність квартиру у Києві.

Вартість квартири журналісти оцінювали у приблизно 10 млн грн.

До слова, новим головою Черкаської обласної державної адміністрації призначили Ігоря Шевченка.