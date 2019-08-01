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Факти / Україна

Зеленський призначив керівником Держуправління справами Сергія Борзова

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова на посаду керівника Держуправління справами.

Зеленський призначив керівником Держуправління справами Сергія Борзова

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення Сергія Борзова на пост керівника Державного управління справами.

Раніше Борзов обіймав посаду заступника керівника Держуправління справами і виконувача обов’язків керівника відомства.

Указами №569/2019 і №570/2019 президент звільнив чиновника з зазначених посад, а указом №571/2019 призначив керівником Державного управління справами.

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Борзов призначений на відповідну посаду на п’ять років з оплатою, яка відповідає законодавству.

На пост заступника керівника Держуправління справами Борзов був призначений п’ятим президентом Петром Порошенком у 2014 році.

Раніше чиновник балотувався до Вінницької облради за списками партії Фронт змін.

До слова, президент Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської ОДА Ігоря Шевченка.

Джерело: Офіс Президента

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