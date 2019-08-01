Зміни з 1 серпня 2019 року і протягом місяця в Україні принесуть зниження ціни газу для населення, штрафи для євробляхерів та завершення вступної кампанії.

Що зміниться в Україні з 1 серпня 2019 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада

Перше засідання нової Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня, прогнозує глава партії Слуга народу Дмитро Разумков.

Свій прогноз він пояснив можливим затягуванням підбиття підсумків парламентських виборів через суди щодо порушень.

Тарифи

З 1 серпня Нафтогаз знизить ціну газу для населення щонайменше на 5,5%. Ціна становитиме не більше 4 640 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м.

Знизиться ціна газу для промислових споживачів. З 1 серпня Нафтогаз знизить ціну газу для промислових споживачів на 7,2-7,5%.

В Україні будуть нові тарифи на електроенергію для промислових споживачів. З 1 серпня в Україні відбудеться незначне зниження вартості електроенергії для промислових підприємств у зв’язку з тим, що з наступного місяця знижується тариф для держкомпанії Укренерго.

Штрафи

З 22 серпня в Україні почнуть штрафувати власників нерозмитнених авто з єврономерами, якщо Верховна Рада не ухвалить президентський законопроект, згідно з яким введення штрафів за євробляхи переноситься на кінець року.

2 серпня у силу вступить закон Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, яким передбачено штрафи за відсутність сертифіката від 19 до 30 тисяч гривень. Буде введено нове єдине маркування органічної продукції та запрацює Єдиний реєстр виробників органічної продукції.

Ціни на пальне

З 1 серпня Wexler Group припиняє постачання російського дизпалива в Україну після встановлення Києвом спецмит на імпорт цієї продукції трубопровідним транспортом.

За словами представника президента Володимира Зеленського у Кабміні Андрія Геруса, дефіциту дизпалива через це на українському ринку не буде, а ціна ДП на АЗС не зміниться.

Курс долара

Позачергові парламентські вибори не вплинуть негативно на курс гривні, тому в серпні українська валюта може продовжити своє зміцнення, вважають експерти.

Освіта

1 серпня виші оприлюднять остаточні списки зарахованих абітурієнтів. На початку третього місяця літа буде оприлюднено рейтингові списки і абітурієнти дізнаються, чи вступили вони до вишів.

Безпека

Патрулі Нацгвардії самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, починаючи з 1 серпня.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.