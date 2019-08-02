Специалист по закупкам в большой государственной компании должен иметь годовой доход в размере до 2 млн грн.

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что месячная зарплата топ-менеджера крупной государственной компании должна быть $7-12 тыс.

Таким образом, годовой доход до 2 млн грн для специалиста по закупкам, который к тому же имеет опыт работы в мировых компаниях, является нормой, ведь в частных компаниях это цифра намного больше.

– Когда мы говорим, что Укрзализныце нужен новый директор по закупкам, где скандал за скандалом, и коррупция за коррупцией… Желающих пойти на эту работу бесплатно и приплачивать — очень много. А как оно будет работать — большой вопрос, — сказал Кравцов.

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Кравцов добавил, что объемы закупок, проводимых УЗ, это десятки миллиардов гривень в год.

При этом, по его словам, машинист УЗ получает от 17 до 23 тыс. грн в месяц, и он считает ее конкурентной. А средняя зарплата в компании – 12 тыс. грн.

К слову, средняя зарплата в Украине увеличилась на 5,3% – до 10 783 грн, или $427.