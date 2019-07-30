В июне по сравнению с маем размер средней зарплаты в Украине увеличился на 5,3% – до 10 783 грн, или $427.
При этом за год – июнь к июню – средняя зарплата выросла на 18%.
Больше всего зарабатывают работники финансовой и страховой сфер – свыше 18 тыс. грн, а также IТ-специалисты – 17,6 тыс. грн.
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Если брать регионы, то в Украине самые больше зарплаты в Киеве – 15,7 тыс. грн, а самые низие в Кировоградской области – 8,6 тыс. грн.
Кстати, в мае зарплата в Украине увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.
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