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Факти / Україна

Місячна зарплата топ-менеджера у держкомпанії повинна бути $7-12 тис. – Кравцов

Спеціаліст із закупівель у великій державній компанії повинен отримувати річний дохід у розмірі до 2 млн грн.

Місячна зарплата топ-менеджера у держкомпанії повинна бути $7-12 тис. – Кравцов

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що місячна зарплата топ-менеджера великої державної компанії повинна бути $7-12 тис.

Таким чином, річний дохід до 2 млн грн для фахівця із закупівель, який до того ж має досвід роботи у світових компаніях, є нормою, адже у приватних компаніях ця цифра набагато вища.

– Коли ми говоримо, що Укрзалізниці потрібен новий директор із закупівель, де скандал за скандалом, і корупція за корупцією … Бажаючих піти на цю роботу безкоштовно і доплачувати – дуже багато. А як воно буде працювати – велике питання, – сказав Кравцов.

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Кравцов додав, що обсяги закупівель, проведених УЗ, це десятки мільярдів гривень на рік.

При цьому, за його словами, машиніст УЗ отримує від 17 до 23 тис. грн на місяць, і він вважає її конкурентною. А середня зарплата у компанії – 12 тис. грн.

До речі,  середня зарплата в Україні збільшилася на 5,3% – до 10 783 грн, або $427.

Джерело: Новое время

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