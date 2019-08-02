В Украине проводится масштабный ремонт дорог. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак рассказал о технологиях укладки дорог и о том, какие из этих технологий сейчас применяются в Украине.
С 2017 года в Украине длится масштабный ремонт дорог. В этом году Кабинет министров выделил на дороги рекордные 47 млрд грн.
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Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак в интервью Фактам ICTV объяснил, какие технологии по укладке дорог существуют в мире и по каким технологиях строятся дороги в Украине.
Какие дороги существуют
В мире существуют две технологии укладки дорог – цементобетонные и асфальтобетонные.
Цементобетонные дороги используют в основном в США, в то время, как в Европе больше асфальтобетонных дорог.
Цена вторых дешевле в Европе на 40%-50%. Также они более экологичны.
Какие дороги нужны в Украине
Украина должна придерживаться баланса между асфальтобетонными дорогами и цементобетонными. Мы уже начали строительство Н31 в Днепре. Это новое строительство дороги в цементобетоне.
Строим также в обход Житомира. То есть там, где мы считаем, что есть большая интенсивность движения и большая нагрузка, переходим на цементобетон.
Строительство дороги из цементобетона полностью обходится очень дорого, поскольку в Украине нет своего производства.
70-80% бетона Украина импортирует из Беларуси и Польши.
Технология производства бетона для дорог отличается от технологии производства бетона для домов.
Также цементобетон требует большого контроля качества на стадии производства и на стадии укладки. Асфальтобетон более гибкий.
В Украине будут постепенно увеличивать количество цементобетонных дорог.
– Мы нашли новую технологию Укатанный бетон. Она проще с точки зрения производства и укладки, чем тяжелый бетон. Эту технологию можно использовать на местных дорогах.
У таких дорог будет ограничение по скорости – максимум 90 км.
Финансирование ремонта дорог
Предлагаю правительству создать не дорожный фонд, а финансировать из общего бюджета.
В рамках стратегии 18-22 больше фокусируемся на дорогах международного и национального значения, некоторые регионального значения. На остальные же дороги – нет денег.
Для завершения дороги Кропивницкий-Николаев необходимо 2,5 млрд грн, дороги Н31 в Днепре – 10 млрд грн.
Смотрите в видео: Славомир Новак про финансирование и ремонт украинских дорог
Житомир строят за счет международных финансовых организаций, поэтому в 2020 году дорога будет достроена.
Напомним, 26 июля Укравтодор анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.