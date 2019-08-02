В Украине проводится масштабный ремонт дорог. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак рассказал о технологиях укладки дорог и о том, какие из этих технологий сейчас применяются в Украине.

С 2017 года в Украине длится масштабный ремонт дорог. В этом году Кабинет министров выделил на дороги рекордные 47 млрд грн.

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Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак в интервью Фактам ICTV объяснил, какие технологии по укладке дорог существуют в мире и по каким технологиях строятся дороги в Украине.

Какие дороги существуют

В мире существуют две технологии укладки дорог – цементобетонные и асфальтобетонные.

Цементобетонные дороги используют в основном в США, в то время, как в Европе больше асфальтобетонных дорог.

Цена вторых дешевле в Европе на 40%-50%. Также они более экологичны.

Какие дороги нужны в Украине

Украина должна придерживаться баланса между асфальтобетонными дорогами и цементобетонными. Мы уже начали строительство Н31 в Днепре. Это новое строительство дороги в цементобетоне.

Строим также в обход Житомира. То есть там, где мы считаем, что есть большая интенсивность движения и большая нагрузка, переходим на цементобетон.

Строительство дороги из цементобетона полностью обходится очень дорого, поскольку в Украине нет своего производства.

70-80% бетона Украина импортирует из Беларуси и Польши.

Технология производства бетона для дорог отличается от технологии производства бетона для домов.

Также цементобетон требует большого контроля качества на стадии производства и на стадии укладки. Асфальтобетон более гибкий.

В Украине будут постепенно увеличивать количество цементобетонных дорог.

– Мы нашли новую технологию Укатанный бетон. Она проще с точки зрения производства и укладки, чем тяжелый бетон. Эту технологию можно использовать на местных дорогах.

У таких дорог будет ограничение по скорости – максимум 90 км.

Финансирование ремонта дорог

Предлагаю правительству создать не дорожный фонд, а финансировать из общего бюджета.

В рамках стратегии 18-22 больше фокусируемся на дорогах международного и национального значения, некоторые регионального значения. На остальные же дороги – нет денег.

Для завершения дороги Кропивницкий-Николаев необходимо 2,5 млрд грн, дороги Н31 в Днепре – 10 млрд грн.

Смотрите в видео: Славомир Новак про финансирование и ремонт украинских дорог

Житомир строят за счет международных финансовых организаций, поэтому в 2020 году дорога будет достроена.

Напомним, 26 июля Укравтодор анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.