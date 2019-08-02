В Україні проводиться масштабний ремонт доріг. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак розповів про технології укладання доріг та про те, які з цих технологій наразі застосовуються в Україні.

З 2017 року в Україні триває масштабний ремонт доріг. Цього року Кабінет міністрів виділив на дороги рекордні 47 млрд грн.

Читайте: Дороги за китайськими технологіями. Скільки Україна витратить на нові автостради

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак в інтерв’ю Фактам ICTV пояснив, які технології з укладання доріг існують у світі та за якими технологіями будуються дороги в Україні.

Які дороги існують

У світі існують дві технології укладання доріг – цементобетонні і асфальтобетонні.

Цементобетонні дороги використовують в основному в США, в той час, як в Європі більше асфальтобетонних доріг.

Ціна других – дешевше в Європі на 40-50%. Також вони більш екологічні.

Які дороги потрібні в Україні

Україна повинна дотримуватися балансу між асфальтобетонними дорогами і цементобетонними. Ми вже почали будівництво Н31 в Дніпрі. Це нове будівництво дороги в цементобетоні.

Будуємо також в обхід Житомира. Тобто там, де ми вважаємо, що є велика інтенсивність руху і велике навантаження, переходимо на цементобетон.

Будівництво дороги з цементобетону повністю дуже дороге, оскільки в Україні немає свого виробництва.

70-80% бетону Україна імпортує з Білорусі та Польщі.

Технологія виробництва бетону для доріг відрізняється від технології виробництва бетону для будинків.

Також цементобетон вимагає великого контролю якості на стадії виробництва і на стадії укладання. Асфальтобетон більш гнучкий.

В Україні поступово збільшуватимуть кількість цементобетонних доріг.

– Ми знайшли нову технологію Укочуваний бетон. Вона простіше з точки зору виробництва і укладання, ніж важкий бетон. Цю технологію можна використовувати на місцевих дорогах.

У таких доріг буде обмеження по швидкості – максимум 90 км.

Фінансування ремонту доріг

Пропоную уряду створити не дорожній фонд, а фінансувати ремонт із загального бюджету.

В рамках стратегії 18-22 більше фокусуємося на дорогах міжнародного та національного значення, деякі регіонального значення. На інші ж дороги – немає грошей.

Для завершення дороги Кропивницький-Миколаїв необхідно 2,5 млрд грн, дороги Н31 у Дніпрі – 10 млрд грн.

Дивіться в відео: Славомір Новак про фінансування і ремонт українських доріг

Житомир будують за рахунок міжнародних фінансових організацій, тому у 2020 році дорога буде добудована.

Нагадаємо, 26 липня Укравтодор анонсував створення онлайн-інструментів для відслідковування стану дорожнього покриття та ремонту доріг.