Богдан подал в отставку, Богдан написал заявление об увольнении – эта новость всколыхнула информационное пространство. Факт подтвердили в пресс-службе президента. Что это было на самом деле и какие последствия будет иметь – разбирались Факты ICTV.

Отставка Богдана до сих пор вызывает много вопросов. О том, что глава Офиса президента написал заявление на увольнение 1 августа писало немало украинских СМИ, ссылаясь на свои источники в органе. Сам Богдан комментариев избегал, а в политсиле Слуга народа сомневались в правдивости.

Вызывало вопросы и содержание самого заявления, в котором Богдан просит “уволить по собственному желанию с момента возникновения желания”. Напомним, что Богдан – опытный юрист с 20-летним стажем.

Впрочем, уже 2 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что заявление существует. По его словам, все члены команды, которые занимают ключевые должности, написали заявления, чтобы президент в любой момент мог ее подписать, если общество будет чувствовать недоверие.

Сам Богдан заявил, что не знает, как фото появилось в интернете.

– Как оно появилась в интернете, не знаю. Может – журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб.

Факты ICTV спросили у политологов – что они думают об информации с таинственной отставкой.

Борьба за раздел власти

Политолог Тарас Загородний уверен, что заявление Андрея Богдана – это троллинг в ответ на обострение борьбы внутри окружения президента.

– Борьба внутри окружения Зеленского за влияние на президента нарастает. Не исключаю, что его заставляют уйти с должности. Слишком много демонстрации силы на президента, что многим не нравится. Будут доводить до президента, что ему тоже это не должно нравиться.

По словам эксперта, не понятно, какой будет конфигурация сил в парламенте – во фракции много прямых и не прямых игроков. Они будут использовать свое влияние и попытки получить как можно больше постов.

Посмотреть на реакцию общества

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Богдан таким образом удачно пошутил над обществом.

– Фигура господина Богдана уже приобрела определенные черты контраверсийности, неоднозначности, одиозности. Мне больше кажется, что это новый вид троллинга – как политических оппонентов, так и журналистского сообщества и гражданского общества.

Впрочем, отмечает эксперт, форма подачи говорит о том, что хотят посмотреть на реакцию общества, журналистов, экспертов на возможный факт подобного события.

– Это элемент тестирования и сбора информации о реакции, в том числе и международных партнеров – было много заявлений, что некоторые страны, среди которых и США, были не очень рады видеть на этом посту Богдана. Он в выигрышной ситуации находится, получив необходимую информацию – конспирологические и некоспирологични теории, которые были связаны с его отставкой.

Заявление есть, а будет ли увольнение – пока держат в секрете. Возможно, вчерашнее фото – это шутка. Возможно, они продолжают следить за нашей реакцией.