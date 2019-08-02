Богдан подав у відставку, Богдан написав заяву про звільнення – ця новина сколихнула інформаційний простір. Факт підтвердили у прес-службі президента. Що це було насправді та які наслідки матиме – розбирались Факти ICTV.

Відставка Богдана досі викликає багато запитань. Про те, що голова Офісу президента написав заяву на звільнення 1 серпня писало чимало українських ЗМІ, посилаючись на свої джерела в органі. Сам Богдан коментарів уникав, а у політсилі Слуга народу сумнівались у правдивості.

Викликало запитання і зміст самої заяви, в котрій Богдан просить “звільнити за власним бажанням з моменту виникнення бажання”. Нагадаємо, що Богдан – досвідчений юрист з 20-річним стажем.

Втім, вже 2 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що заява існує. За його словами, всі члени команди, які займають ключові посади, написали заяви, щоб президент у будь-який момент міг її підписати, якщо суспільство відчуватиме недовіру.

Сам Богдан заявив, що не знає, як фото з’явилось в інтернеті.

– Як вона з’явилася в інтернеті, не знаю. Може – журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб.

Факти ICTV запитали у політологів – що вони думають про інформацію з таємничою відставкою.

Боротьба за поділ влади

Політолог Тарас Загородній впевнений, що заява Андрія Богдана – це тролінг у відповідь на загострення боротьби всередині оточення президента.

– Боротьба всередині оточення Зеленського за вплив на президента наростає. Ймовірно, його змушують піти з посади. Занадто багато демонстрації сили на президента, що багатьом не подобається. Будуть доводити до президента, що йому теж це не повинно подобатись.

За словами експерта, не зрозуміло, якою буде конфігурація сил у парламенті – у фракції багато прямих і не прямих гравців. Вони використовуватимуть свій вплив і намагання здобути якомога більше посад.

Подивитись на реакцію суспільства

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Богдан таким чином вдало пожартував над суспільством.

– Фігура пана Богдана вже набула певних рис контраверсійності, неоднозначності, одіозності. Мені більше здається, що це новий вид тролінгу – як політичних опонентів, так і журналістського співтовариства і громадянського суспільства.

Втім, зазначає експерт, форма подання говорить про те, що хочуть подивитись на реакцію суспільства, журналістів, експертів на можливий факт подібної події.

– Це елемент тестування і збору інформації про реакцію, зокрема і міжнародних партнерів – було багато заяв, що деякі країни, серед них і США, були не дуже раді бачити на цій посаді Богдана. Він у виграшній ситуації перебуває, отримавши необхідну інформацію – конспірологічні і некоспірологічні теорії, які були пов’язані з його відставкою.

Заява є, а чи буде звільнення – поки тримають в секреті. Можливо, вчорашне фото – це жарт. Можливо, вони продовжують стежити за нашою реакцією.