С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил.

В зоне ООС 4 августа зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Во время обстрелов противник применял запрещенные Минскими соглашениями минометы.

Боевики стреляли из минометов 82-го калибра вблизи Верхнеторецкого. Обстрел начался сразу после полуночи и велся со стороны оккупированной Пантелеймоновки.

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Также ночью враг обстрелял позиции подразделений ООС в районе Широкино и Песков, используя стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов среди украинских военных с начала суток потерь нет.

Ранее боевики на Донбассе обстреляли КПВВ Марьинка.

Источник: Министерство обороны Украины