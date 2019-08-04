Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.
В зоні ООС 4 серпня зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.
Під час обстрілів противник застосовував заборонені Мінськими угодами міномети.
Бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру поблизу Верхньоторецького. Обстріл почався відразу після опівночі та вівся з боку окупованої Пантелеймонівки.
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Також вночі ворог обстріляв позиції підрозділів ООС в районі Широкиного та Пісків, використовуючи стрілецьку зброю.
Внаслідок обстрілів серед українських військових від початку доби втрат немає.
Раніше бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ Мар’їнка.
Джерело: Міністерство оборони України