С 4 по 10 августа КПВВ Станица Луганская будет функционировать до 18.00.

Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская временно изменит время работы.

С 4 по 10 августа он будет работать до 18.00.

– По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18.00, – сообщили в пресс-центре ООС.

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Тех, кто едет на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17.30.

Напомним, что в Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны российских оккупантов.