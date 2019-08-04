Партия Слуга народа хочет использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать политической коррупции.

Партия Слуга народа планирует использовать в парламенте программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать голосования нардепов и избежать политической коррупции.

По словам народного народного депутата от Слуги народа Давида Арахамии, в парламенте есть вероятность появления групп влияния. Чтобы бороться с этим, решили использовать искусственный интеллект.

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Давид Арахамия сообщил, что технология будет называться Большой брат и рассказал, как она будет работать.

Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, проявляет паттерны. Все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немного другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а если голосование отличается от обычного.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Слуга народа планирует госадминистрации заменить префектурами.

Фото: Давид Арахамия