Партія Слуга народу хоче використовувати технології штучного інтелекту, щоб уникнути політичної корупції.

Партія Слуга народу планує використовувати у парламенті програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати голосування нардепів і уникнути політичної корупції.

За словами народного народного депутата від Слуги народу Давида Арахамії, у парламенті є ймовірність появи груп впливу. Щоб боротися з цим, вирішили використовувати штучний інтелект.

Читайте: Слуга народу висуватиме Разумкова на посаду спікера ВР

Давид Арахамія повідомив, що технологія матиме назву Великий брат і розповів як вона працюватиме.

Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, виявляє патерни. Всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев’ять осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Слуга народу планує держадміністрації замінити префектурами.

Фото: Давид Арахамія