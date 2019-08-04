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Факти / Україна / Політика

Слуга народу планує використовувати штучний інтелект в Раді, щоб уникнути корупції

Партія Слуга народу хоче використовувати технології штучного інтелекту, щоб уникнути політичної корупції.

Давид Арахамія

Партія Слуга народу планує використовувати у парламенті програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати голосування нардепів і уникнути політичної корупції.

За словами народного народного депутата від Слуги народу Давида Арахамії, у парламенті є ймовірність появи груп впливу. Щоб боротися з цим, вирішили використовувати штучний інтелект.

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Давид Арахамія повідомив, що технологія матиме назву Великий брат і розповів як вона працюватиме.

Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, виявляє патерни. Всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев’ять осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Слуга народу планує держадміністрації замінити префектурами.

Фото: Давид Арахамія

Джерело: Інтерфакс-Україна

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