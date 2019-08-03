Партия Слуга народа предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной Рады Украины председателя партии Дмитрия Разумкова.
Партия Слуга народа выдвинет кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.
– На сегодня партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады, – сказал он.
А на пост первого заместителя головы Верховной Рады предложат представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
Читайте: Спикер ІХ созыва: кто станет преемником Парубия и какие будет иметь полномочия
– Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия Слуга народа в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству, – сказал Разумков.
Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде.