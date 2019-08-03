Партия Слуга народа предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной Рады Украины председателя партии Дмитрия Разумкова.

Партия Слуга народа выдвинет кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.

– На сегодня партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады, – сказал он.

А на пост первого заместителя головы Верховной Рады предложат представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

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– Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия Слуга народа в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству, – сказал Разумков.

Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде.