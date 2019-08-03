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Факты / Украина / Политика

Слуга народа будет выдвигать Разумкова на должность спикера ВР

Партия Слуга народа предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной Рады Украины председателя партии Дмитрия Разумкова.

Слуга народа будет выдвигать Разумкова на должность спикера ВР

Партия Слуга народа выдвинет кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.

– На сегодня партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады, – сказал он.

А на пост первого заместителя головы Верховной Рады предложат представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

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– Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия Слуга народа в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству, – сказал Разумков.

Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде.

Источник: Укринформ

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