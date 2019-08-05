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Факты / Украина / Политика

Кто возглавит комитеты Верховной Рады и фракцию Слуги народа (СПИСОК)

В СМИ появилась информация о том, как будут распределяться должности в Верховной Раде Украины среди депутатов от партии Слуга народа.

Кто возглавит комитеты Верховной Рады и фракцию Слуги народа (СПИСОК)

Спикером Верховной Рады Украины может стать глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, фракцию может возглавить Давид Арахамия. На должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчук.

Список заместителей глав фракции:

  1. Галина Янченко
  2. Дмитрий Соломчук
  3. Юрий Мисягин
  4. Павел Халимон
  5. Евгения Кравчук
  6. Павел Сушко
  7. Юрий Корявченков (Юзик)
  8. Юрий Кисель
  9. Николай Тищенко
  10. Вадим Струневич
  11. Ольга Савченко
  12. Максим Ткаченко
  13. Артем Культенко
  14. Роман Мулик,
  15. Елена Шуляк.

Из-за большого количества депутатов во фракции Слуги народа ее придется разделить на условные группы.

Кандидатуры на должности глав комитетов в парламенте: 

  • Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (Слуга народа предлагает объединить 2 комитета – налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности – в один) может возглавить Даниил Гетманцев
  • Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха
  • Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов
  • Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко
  • Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак
  • Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко
  • Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Венедиктова
  • Комитет аграрной политики и земельных отношений – Николай Сольский
  • Комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции – Анастасия Красносельская
  • Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский
  • Комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса – Андрей Герус
  • Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий
  • Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко
  • Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны – Александр Завитневич
  • Комитет по вопросам охраны здоровья – Михаил Радуцкий
  • Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко
  • Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ – Сергей Кальченко
  • Комитет по вопросам иностранных дел – Богдан Яременко
  • Комитет по вопросам европейской интеграции – Мария Мезенцева
  • Комитет по вопросам соцполитики – Галина Третьякова.

Ранее Факты ICTV писали, что партия Слуга народа хочет использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать политической коррупции.

Источник: Укрправда

Фото: Dreamstime

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