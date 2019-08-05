В СМИ появилась информация о том, как будут распределяться должности в Верховной Раде Украины среди депутатов от партии Слуга народа.
Спикером Верховной Рады Украины может стать глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, фракцию может возглавить Давид Арахамия. На должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчук.
Список заместителей глав фракции:
- Галина Янченко
- Дмитрий Соломчук
- Юрий Мисягин
- Павел Халимон
- Евгения Кравчук
- Павел Сушко
- Юрий Корявченков (Юзик)
- Юрий Кисель
- Николай Тищенко
- Вадим Струневич
- Ольга Савченко
- Максим Ткаченко
- Артем Культенко
- Роман Мулик,
- Елена Шуляк.
Из-за большого количества депутатов во фракции Слуги народа ее придется разделить на условные группы.
Кандидатуры на должности глав комитетов в парламенте:
- Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (Слуга народа предлагает объединить 2 комитета – налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности – в один) может возглавить Даниил Гетманцев
- Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха
- Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов
- Гуманитарный и информационный комитет – Александр Ткаченко
- Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак
- Комитет по цифровизации и IT – Михаил Крячко
- Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Венедиктова
- Комитет аграрной политики и земельных отношений – Николай Сольский
- Комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции – Анастасия Красносельская
- Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский
- Комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса – Андрей Герус
- Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий
- Комитет госстроительства, местного самоуправления – Андрей Клочко
- Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны – Александр Завитневич
- Комитет по вопросам охраны здоровья – Михаил Радуцкий
- Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко
- Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ – Сергей Кальченко
- Комитет по вопросам иностранных дел – Богдан Яременко
- Комитет по вопросам европейской интеграции – Мария Мезенцева
- Комитет по вопросам соцполитики – Галина Третьякова.
Ранее Факты ICTV писали, что партия Слуга народа хочет использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать политической коррупции.