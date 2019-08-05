У ЗМІ з’явилася інформація про те, як будуть розподілятися посади у Верховній Раді України серед депутатів від партії Слуга народу.
Спікером Верховної Ради України може стати голова партії Слуга народу Дмитро Разумков, фракцію може очолити Давид Арахамія. На посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука.
Список заступників голови фракції:
- Галина Янченко
- Дмитро Соломчук
- Юрій Місягін
- Павло Халімон
- Євгенія Кравчук
- Павло Сушко
- Юрій Корявченков
- Юрій Кисіль
- Микола Тищенко
- Вадим Струневич
- Ольга Савченко
- Максим Ткаченко
- Артем Культенко
- Роман Мулик
- Олена Шуляк.
Через велику кількість депутатів у фракції Слуги народу доведеться розділити на умовні групи.
Кандидатури на посади голів комітетів у парламенті:
- Комітет податкової, митної та фінансової політики (Слуга народу пропонує об’єднати 2 комітети – податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності – в один) може очолити Данило Гетманцев
- Комітет з питань економічної політики – Дмитро Наталуха
- Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов
- Гуманітарний і інформаційний комітет – Олександр Ткаченко
- Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак
- Комітет з цифровізації і IT – Михайло Крячко
- Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Венедиктова
- Комітет з аграрної політики та земельних відносин – Микола Сольський
- Комітет з питань запобігання та протидії корупції – Анастасія Красносільська
- Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський
- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу – Андрій Герус
- Комітет з питань інфраструктури – Владислав Криклій
- Комітет держбудівництва, місцевого самоврядування – Андрій Клочко
- Комітет з питань національної безпеки і оборони – Олександр Завітневич
- Комітет з питань охорони здоров’я – Михайло Радуцький
- Комітет з питань екологічної політики – Олег Бондаренко
- Комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ – Сергій Кальченко
- Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко
- Комітет з питань європейської інтеграції – Марія Мезенцева
- Комітет з питань соцполітики – Галина Третьякова.
Раніше Факти ICTV писали, що партія Слуга народу хоче використовувати технології штучного інтелекту, щоб уникнути політичної корупції.