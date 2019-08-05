У ЗМІ з’явилася інформація про те, як будуть розподілятися посади у Верховній Раді України серед депутатів від партії Слуга народу.

Спікером Верховної Ради України може стати голова партії Слуга народу Дмитро Разумков, фракцію може очолити Давид Арахамія. На посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука.

Список заступників голови фракції:

Галина Янченко Дмитро Соломчук Юрій Місягін Павло Халімон Євгенія Кравчук Павло Сушко Юрій Корявченков Юрій Кисіль Микола Тищенко Вадим Струневич Ольга Савченко Максим Ткаченко Артем Культенко Роман Мулик Олена Шуляк.

Через велику кількість депутатів у фракції Слуги народу доведеться розділити на умовні групи.

Кандидатури на посади голів комітетів у парламенті:

Комітет податкової, митної та фінансової політики (Слуга народу пропонує об’єднати 2 комітети – податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності – в один) може очолити Данило Гетманцев

Комітет з питань економічної політики – Дмитро Наталуха

Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов

Гуманітарний і інформаційний комітет – Олександр Ткаченко

Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак

Комітет з цифровізації і IT – Михайло Крячко

Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Венедиктова

Комітет з аграрної політики та земельних відносин – Микола Сольський

Комітет з питань запобігання та протидії корупції – Анастасія Красносільська

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу – Андрій Герус

Комітет з питань інфраструктури – Владислав Криклій

Комітет держбудівництва, місцевого самоврядування – Андрій Клочко

Комітет з питань національної безпеки і оборони – Олександр Завітневич

Комітет з питань охорони здоров’я – Михайло Радуцький

Комітет з питань екологічної політики – Олег Бондаренко

Комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ – Сергій Кальченко

Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко

Комітет з питань європейської інтеграції – Марія Мезенцева

Комітет з питань соцполітики – Галина Третьякова.

Раніше Факти ICTV писали, що партія Слуга народу хоче використовувати технології штучного інтелекту, щоб уникнути політичної корупції.