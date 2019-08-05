PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На Крещатике откроется школьная ярмарка – дата

В Киеве 17-18 августа состоится общегородская школьная ярмарка, где можно будет приобрести товары в школу.

Канцелярські товари

В Киеве 17 и 18 августа с 09.00 до 20.00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская школьная ярмарка по продаже товаров для школы.

Ярмарка расположится на нечетной стороне нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого) в Печерском районе.

Читайте: Без каких прививок могут не пустить в школу – список обязательных вакцин

Во время ярмарки к новому учебному году можно будет приобрести необходимые школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным розничным ценам от непосредственных производителей.

Кроме того, 17 августа с 13.00 до 15.00 можно посетить выступления детских коллективов народного творчества.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно купить ребенку в школу.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как платить алименты в иностранной валюте
С 5 августа еще одна станция метро откажется от жетонов
Средняя зарплата в Киеве превысила 15,1 тыс. грн
Оторвало заднее колесо и бампер: под Киевом водитель Uber заснул за рулем и снес столб
Что изменится с 1 сентября в школах – 10 новаций
Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии
На Южном мосту Киева на месяц частично ограничат движение (КАРТА)
В Киеве реконструировали детскую железную дорогу: как записать ребенка на обучение
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка