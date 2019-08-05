В Киеве 17-18 августа состоится общегородская школьная ярмарка, где можно будет приобрести товары в школу.

В Киеве 17 и 18 августа с 09.00 до 20.00 на Крещатике будет проходить тематическая общегородская школьная ярмарка по продаже товаров для школы.

Ярмарка расположится на нечетной стороне нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого) в Печерском районе.

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Во время ярмарки к новому учебному году можно будет приобрести необходимые школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и другие товары школьного ассортимента по сниженным розничным ценам от непосредственных производителей.

Кроме того, 17 августа с 13.00 до 15.00 можно посетить выступления детских коллективов народного творчества.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно купить ребенку в школу.