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Факти / Україна / Суспільство

На Хрещатику відкриється шкільний ярмарок – дата

У Києві 17-18 серпня відбудеться загальноміський шкільний ярмарок, де можна буде придбати товари до школи.

Канцелярські товари

У Києві 17 та 18 серпня із 09.00 до 20.00 на Хрещатику триватиме тематичний загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів для школи.

Ярмарок розташується на непарному боці нижнього тротуару вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (у межах вулиць Архітектора Городецького та Богдана Хмельницького) у Печерському районі.

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Під час ярмарку до нового навчального року можна буде придбати необхідне шкільно-письмове приладдя, одяг, взуття та інші товари шкільного асортименту за зниженими роздрібними цінами від безпосередніх виробників.

Крім того, 17 серпня із 13.00 до 15.00 можна відвідати виступи дитячих колективів народної творчості.

Раніше Факти ICTV писали, що потрібно купити дитині в школу.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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