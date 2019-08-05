С 5 августа в Украине стартует введения международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

С 5 августа 2019 года украинские банки будут открывать новые счета клиентам уже в соответствии с требованиями стандарта IBAN.

International Bank Account Number – это международный формат кода банковского счета каждого клиента, соответствующий требованиям ISO 13616 и используется для осуществления международных банковских переводов.

Сейчас такой код используется более чем в 60 странах мира.

Каждая страна устанавливает свой стандарт номера IBAN, обычно он предусматривает 29 букв и цифр. Сейчас в Украине действует требование про 14-значный счет.

С 5 августа по 31 октября 2019 клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты Код банка и Счет в любых вариациях, то есть параллельно будут работать оба стандарта.

Читайте: Валютные махинации будут не страшны. Как узнать кредитную историю

А с 1 ноября IBAN-стандарт станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.

Структура IBAN

Банки Украины будут открывать своим клиентам новые счета только по стандарту IBAN, счета будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

код Украины – UA-2 буквы;

контрольный разряд – 2 цифры;

код банка – 6 цифр;

счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 – от 5 до 19 символов).

Никаких дополнительных действий пользователям украинских банков при этом осуществлять не нужно.

Введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

В общем использование стандарта IBAN должно сделать более удобным оформления расчетных документов.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как вести бюджет и откладывать деньги.