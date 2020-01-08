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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новые счета для уплаты налогов: где найти реквизиты

С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Где найти новые реквизиты – читайте на сайте Факты ICTV.

Новые счета для уплаты налогов: где найти реквизиты

С 1 января налоги в Украине надо платить на новые IBAN-счета.

Их также внедрят в системе электронного администрирования НДС и реализации горючего и этилового спирта, для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

Счета, действовавшие ранее, являются закрытыми, а средства, уплаченные на такие счета, не засчитываются, а возвращаются плательщикам как невыясненные поступления.

Читайте: Декларации для граждан и кэшбек: какой будет налоговая реформа-2020

– Реквизиты новых счетов размещении на вебпортал Казначейства и на вебстраницах главных управлений казначейства в областях и городе Киеве. Кроме этого, реквизиты указанных счетов можно получить у соответствующих органов, которые контролируют взимание поступлений бюджета, – отмечают в Казначействе.

Новые счета для уплаты налогов можно найти здесь.

Ранее Факты ICTV писали, что небольшое послабление гривны перед Новым годом связано со спекулятивным спросом, но в 2020 году национальная валюта продолжит курс на укрепление.

Источник: Государственная казначейская служба Украины

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