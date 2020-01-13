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Україна повністю перейшла на банківські рахунки IBAN

Остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN відбувся 13 січня 2020 року.

International Bank Account Number – це міжнародний формат коду банківського рахунку кожного клієнта, що відповідає вимогам ISO 13616 та використовується для здійснення міжнародних банківських переказів.

Зараз такий код використовується більше, ніж в 60 країнах світу.

Кожна країна встановлює свій стандарт номеру IBAN, звично він передбачає 29 літер та цифр. Зараз в Україні діє вимога про 14-значний рахунок.

13 січня Україна остаточно перейшла на IBAN-стандарт. Він став обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час переказування коштів як у національній, так і в іноземних валютах.

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Структура IBAN

Банки України відкриватимуть своїм клієнтам нові рахунки тільки за стандартом IBAN, рахунки складатимуться з 29 літерно-цифрових символів, викладених  у такій послідовності:

  • код України – UA-2 літери;
  • контрольний розряд – 2 цифри;
  • код банку – 6 цифр;
  • рахунок – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року – від 5 до 14 символів, з 01 листопада 2019 року – від 5 до 19 символів).

Ніяких додаткових дій користувачам українських банків при цьому здійснювати не потрібно.

Запровадження IBAN дає можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку.

Загалом використання стандарту IBAN має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.

Нагадаємо, в 1 січня 2020 року в Україні впроваджено нові рахунки IBAN для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів.

Джерело: НБУ

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