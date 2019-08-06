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Факты / Украина

Спустя 5 лет: УЗ возобновила движение поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская

Укрзализныця возобновила движение поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская впервые с 2014 года.

Спустя 5 лет: УЗ возобновила движение поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская

С 4 августа Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская в Донецкой области.

Возобновить сообщение между населенными пунктами удалось при поддержке штаба ООС и руководства облгосадминистрации. Их специалисты проверили и подготовили инфраструктуру.

Теперь по этому участку будут курсировать четыре пригородных поезда.

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Поезд №6162 Мариуполь – Волноваха теперь продлен до Южнодонбасской; поезд №6105 Волноваха – Мариуполь курсирует в сообщении Южнодонбасская – Мариуполь, как и поезд №6181.

Также запущен поезд №6108 Мариуполь – Южнодонбасская.

К слову, движение поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на некоторые поезда за 60 дней до даты отправления.

Источник: Укрзализныця

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