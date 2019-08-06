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Факти / Україна

Через 5 років: УЗ відновила рух поїздів на ділянці Маріуполь – Південнодонбаська

Укрзалізниця відновила рух поїздів на ділянці Маріуполь-Південнодонбаська вперше з 2014 року.

Через 5 років: УЗ відновила рух поїздів на ділянці Маріуполь – Південнодонбаська

З 4 серпня Укрзалізниця відновила рух приміських поїздів на ділянці Маріуполь-Південнодонбаська в Донецькій області.

Відновити сполучення між населеними пунктами вдалося за підтримки штабу ООС і керівництва облдержадміністрації. Їх фахівці перевірили і підготували інфраструктуру.

Тепер по цій ділянці курсуватимуть чотири приміські поїзди.

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Поїзд №6162 Маріуполь – Волноваха тепер продовжено до Південнодонбаська; поїзд №6105 Волноваха – Маріуполь курсує у сполученні Південнодонбаська – Маріуполь, як і поїзд №6181.

Також запущено поїзд №6108 Маріуполь – Південнодонбаська.

До слова, рух поїздів від Волновахи до станції Південнодонбаська через станцію Велико-Анадоль не здійснювався з 2014 року.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на деякі потяги за 60 днів до дати відправлення.

Джерело: Укрзализниця

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