Укрзализныця с 8 июля откроет продажу билетов на некоторые поезда за 60 дней до даты отправления.
Укрзализныця решила открыть с 8 июля продажу билетов на некоторые популярные поезда за 60 дней до даты отправления. Речь идет о поездах внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонах.
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– Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года, – отметили в пресс-службе Укрзализныци.
Услуга доступна на поезда:
№4/3 Запорожье – Ужгород;
№7/8 Киев – Ивано-Франковск;
№7/8 Харьков – Одесса;
№12/11 Киев – Новоалексеевка;
№12/11 Львов – Одесса;
№15/16 Харьков – Рахов;
№17/18 Харьков – Ужгород;
№29/30 Киев – Ужгород;
№26/36-25/35 Одесса – Львов, Рахов, Пшемысль;
№38/37 Киев – Запорожье;
№51/52 Львов – Вроцлав;
№63/64 Харьков – Киев;
№67/68 Киев – Варшава;
№79/80 Днепр – Киев;
№81/82 Киев – Ужгород;
№89/90 Львов – Пшемысль;
№92/91 Львов – Киев;
№106/105 Одесса – Киев;
№117/118 Киев – Черновцы;
№738/737 Киев – Запорожье;
№749/750 Ивано-Франковск – Киев.
Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця будет сдавать часть своего имущества в аренду через систему ProZorro.