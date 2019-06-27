Укрзализныця с 8 июля откроет продажу билетов на некоторые поезда за 60 дней до даты отправления.

Укрзализныця решила открыть с 8 июля продажу билетов на некоторые популярные поезда за 60 дней до даты отправления. Речь идет о поездах внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонах.

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– Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года, – отметили в пресс-службе Укрзализныци.

Услуга доступна на поезда:

№4/3 Запорожье – Ужгород;

№7/8 Киев – Ивано-Франковск;

№7/8 Харьков – Одесса;

№12/11 Киев – Новоалексеевка;

№12/11 Львов – Одесса;

№15/16 Харьков – Рахов;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№26/36-25/35 Одесса – Львов, Рахов, Пшемысль;

№38/37 Киев – Запорожье;

№51/52 Львов – Вроцлав;

№63/64 Харьков – Киев;

№67/68 Киев – Варшава;

№79/80 Днепр – Киев;

№81/82 Киев – Ужгород;

№89/90 Львов – Пшемысль;

№92/91 Львов – Киев;

№106/105 Одесса – Киев;

№117/118 Киев – Черновцы;

№738/737 Киев – Запорожье;

№749/750 Ивано-Франковск – Киев.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця будет сдавать часть своего имущества в аренду через систему ProZorro.