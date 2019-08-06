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Факты / Украина / Политика

Результаты выборов в Раду: в 210 округе на Черниговщине не успели подсчитать голоса

В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и объявить победителя.

Результаты выборов в Раду: в 210 округе на Черниговщине не успели подсчитать голоса

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что в 210 округе члены комиссии не успели установить итоги результатов внеочередных выборов народных депутатов в отведенное для этого избирательным законом срок – до 5 августа.

На заседании ЦИК обязала членов окружной комиссии подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16.00 шестого августа.

Читайте: Выборы в Верховную Раду: ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе

– Кроме того – составить протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой “Уточненный” и транспортировать его и другую избирательную документацию в Киев, – говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, Центризбирком объявил результаты парламентских выборов по партийным спискам.

Источник: ЦИК

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