В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и объявить победителя.

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что в 210 округе члены комиссии не успели установить итоги результатов внеочередных выборов народных депутатов в отведенное для этого избирательным законом срок – до 5 августа.

На заседании ЦИК обязала членов окружной комиссии подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16.00 шестого августа.

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– Кроме того – составить протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой “Уточненный” и транспортировать его и другую избирательную документацию в Киев, – говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, Центризбирком объявил результаты парламентских выборов по партийным спискам.