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Факты / Украина

Выборы в Верховную Раду: ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе

Во время заседания Центральной избирательной комиссии пересчитали голоса в одномандатном избирательном округе №50.

Выборы в Верховную Раду: ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе

4 августа Центральная избирательная комиссия повторно подсчитала голоса в ОИО №50 в Донецкой области и таким образом выполнила соответствующее решение суда.

ЦИК составила протоколы о повторном пересчете голосов на 14 избирательных участках указанного округа.

Также было поручено до 5 августа предоставить протоколы с пометкой Уточненный из ОИО №119 и №210.

Читайте: Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам

Кроме того, до объявления перерыва ЦИК повторно приняла уточненный протокол ОИК об итогах голосования в ОИО №119.

К слову, Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами 160 мажоритарщиков.

Источник: ЦИК

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