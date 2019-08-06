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Результати виборів в Раду: в 210 окрузі на Чернігівщині не встигли підрахувати голоси

В одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця.

Результати виборів в Раду: в 210 окрузі на Чернігівщині не встигли підрахувати голоси

Центральна виборча комісія України повідомила, що у 210 окрузі члени комісії не встигли встановити підсумки результатів позачергових виборів народних депутатів у відведений для цього виборчим законом термін – до 5 серпня.

На засіданні ЦВК зобов’язала членів окружної комісії підрахувати результати виборів на 33 виборчих дільницях округу до 16.00 години 6 серпня.

Читайте: Вибори до Верховної Ради: ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі

– Крім того – скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою Уточнений і транспортувати його і іншу виборчу документацію до Києва, – йдеться в повідомленні ЦВК.

Центральна виборча комісія уже порахувала 100% бюлетенів, однак на деяких округах голоси перераховували. За законом результати виборів мали оголосити 5 серпня, але цього не сталося.

Нагадаємо, Центрвиборчком оголосив результати парламентських виборів за партійними списками.

Джерело: ЦВК

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