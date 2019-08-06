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Факты / Украина / Политика

Спикер Рады и генпрокурор: в Слуге народа назвали кандидатов на должности

Спикером новой Верховной Рады может стать Дмитрий Разумков, а занять пост генпрокурора имеет шансы Руслан Рябошапка.

Спикер Рады и генпрокурор: в Слуге народа назвали кандидатов на должности

Пост спикера Верховной Рады IX может получить глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По словам будущего нардепа от Слуги народа Давида Арахамия, кандидатура Разумкова на эту должность является безальтернативной.

– В Трускавце у нас не было вообще ни одного альтернативного кандидата. То есть это (Разумков. – Ред.) безальтернативный кандидат.

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Также Арахамия назвал возможного претендента на пост генерального прокурора Украины. По его словам, на эту должность рассматривается заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, но есть также “альтернативные кандидаты”.

К слову, ранее Руслан Рябошапка оценил свои шансы стать будущим генпрокурором.

Источник: Новое время

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