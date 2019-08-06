Спикером новой Верховной Рады может стать Дмитрий Разумков, а занять пост генпрокурора имеет шансы Руслан Рябошапка.

Пост спикера Верховной Рады IX может получить глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По словам будущего нардепа от Слуги народа Давида Арахамия, кандидатура Разумкова на эту должность является безальтернативной.

– В Трускавце у нас не было вообще ни одного альтернативного кандидата. То есть это (Разумков. – Ред.) безальтернативный кандидат.

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Также Арахамия назвал возможного претендента на пост генерального прокурора Украины. По его словам, на эту должность рассматривается заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, но есть также “альтернативные кандидаты”.

К слову, ранее Руслан Рябошапка оценил свои шансы стать будущим генпрокурором.