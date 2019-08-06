PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Спікер Ради і генпрокурор: у Слузі народу назвали кандидатів на посади

Спікером нової Верховної Ради може стати Дмитро Разумков, а обійняти посаду генпрокурора має шанси Руслан Рябошапка.

Спікер Ради і генпрокурор: у Слузі народу назвали кандидатів на посади

Пост спікера Верховної Ради IX може отримати голова партії Слуга народу Дмитро Разумков.

За словами майбутнього нардепа від Слуги народу Давида Арахамії, кандидатура Разумкова на цю посаду є безальтернативною.

– У Трускавці у нас не було взагалі жодного альтернативного кандидата. Тобто це (Разумков. – Ред.) безальтернативний кандидат.

Читайте: Перше засідання нової Ради – Герус назвав дату

Також Арахамія назвав можливого претендента на пост генерального прокурора України. За його словами, на цю посаду розглядається заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, але “є також альтернативні кандидати”.

До слова, раніше Руслан Рябошапка оцінив свої шанси стати майбутнім генпрокурором.

Джерело: Новое время

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У нас є short-list. Арахамія назвав чотирьох претендентів на пост прем’єра
Глосарій війни: у Слузі народу пропонують новий закон щодо ЗМІ
Перше засідання нової Ради – Герус назвав дату
Коли Рада збереться на перше засідання – можлива дата
Вичистимо їх: радник Зеленського заявив про смотрящих за держреєстрами
Хто очолить комітети Верховної Ради і фракцію Слуги народу (СПИСОК)
На наступних виборах президента українці голосуватимуть онлайн – Федоров
Про повний склад уряду ще рано говорити – Разумков
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка