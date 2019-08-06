Спікером нової Верховної Ради може стати Дмитро Разумков, а обійняти посаду генпрокурора має шанси Руслан Рябошапка.

Пост спікера Верховної Ради IX може отримати голова партії Слуга народу Дмитро Разумков.

За словами майбутнього нардепа від Слуги народу Давида Арахамії, кандидатура Разумкова на цю посаду є безальтернативною.

– У Трускавці у нас не було взагалі жодного альтернативного кандидата. Тобто це (Разумков. – Ред.) безальтернативний кандидат.

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Також Арахамія назвав можливого претендента на пост генерального прокурора України. За його словами, на цю посаду розглядається заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка, але “є також альтернативні кандидати”.

До слова, раніше Руслан Рябошапка оцінив свої шанси стати майбутнім генпрокурором.