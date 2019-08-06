В Украине сформируют оперативный штаб с крупнейшими нефтетрейдерами, чтобы рынку не угрожал рост цен и кризис.

Министерство инфраструктуры совместно с представителями крупнейших компаний определили, каким образом будет обеспечено изменение путей поставок нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и сжиженного газа для стабильного функционирования экономики Украины.

Было принято сегодня решение сформировать оперативный штаб, который будет работать на постоянной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины, с государственными компаниями, чтобы любое прохождения по цистерновым маршрутам не было под угрозой, а рынку не угрожал ни рост цен, ни кризисы, – сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга.

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Владимир Омелян отметил, что мощности нефтяных терминалов в морских портах позволяют увеличить объемы переработки нефтепродуктов.

Со своей стороны Укрзализныця может обеспечить достаточное количество подвижного состава, чтобы перевозить нефтепродукты и сформировать неснижаемый стратегический запас дизельного топлива.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Укртранснафта может возобновить транзит нефти в ЕС.