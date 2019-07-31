Российская государственная компания Транснефть выплатила Укртранснафте €2,3 млн за попадание в трубопровод Дружба загрязненной нефти.

Укртранснафта получила частичную компенсацию в размере €2,3 млн от Транснефти за попадание в украинский участок трубопровода Дружба загрязненной нефти.

Это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

В компании отметили, что размер компенсации определяется в пределах дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ПАО Транснефть мощностей украинской нефтетранспортной системы, к которой попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

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К слову, 25 апреля 2019 года Укртранснафта вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода Дружба из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики.

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза Укртранснафте удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

Источник: Укртранснафта

Фото: Укртранснафта