В Україні сформують оперативний штаб з найбільшими нафтотрейдерами, щоб ринку не загрожував ріст цін і криза.

Міністерство інфраструктури спільно з представниками найбільших компаній визначили, яким чином буде забезпечено зміну шляхів постачання нафтопродуктів, зокрема дизельного пального та скраплених газів для стабільного функціонування економіки України.

Було ухвалено сьогодні рішення сформувати оперативний штаб, який працюватиме на постійній основі з найбільшими нафтотрейдерами України, з державними компаніями, щоб будь-яке проходження цистерновими маршрутами не було під загрозою, а ринку не загрожував ні ріст цін, ні будь-які кризи, – сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу.

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Володимир Омелян зазначив, що потужності нафтових терміналів у морських портах дозволяють збільшити обсяги переробки нафтопродуктів.

Зі свого боку Укрзалізниця може забезпечити достатню кількість рухомого складу, щоб перевозити нафтопродукти та сформувати незнижуваний стратегічний запас дизельного палива.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Укртранснафта може відновити транзит нафти до ЄС.