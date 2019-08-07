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Факты / Украина

Обстрел Павлополь фото и имена погибших военных

Названы имена четырех военных, которые погибли в результате обстрела боевиков под Павлополем.

Обстрел Павлополь фото и имена погибших военных

В результате обстрела боевиками позиций ООС под Павлополем погибли Василий Кудров, Александр Шарко, Сергей Шандра и Владислав Рак.

Старший матрос Александр Шарко1988 года рождения, проживал в Черниговской области. Служил помощником гранатометчика.

Матрос Василий Кудров служил в воинской части А 2777 отдельной бригады морской пехоты. Военный был родом из села Анновка (Николаевская область).

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Солдат Сергей Шандра был уроженцем села Торчин (Винницкая область). Он родился в 1995 году.

Матрос Владислав Рак служил гранатометчиком на Донбассе. Он родился в 1998 году и проживал в населенном пункте Козелец (Черниговская область).

К слову, президент Владимир Зеленский созвал совещание из-за обстрелов на Донбассе и гибель четырех украинских военных.

Источник: Книга памяти

Фото: Книга памяти

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