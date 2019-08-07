Четверо военных на Донбассе погибли из-за обстрела из гранатомета с прикрученной миной 82 мм миномета.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак сообщил, что четверо военных погибли из-за выстрела из гранатомета к которому была прикручена мина 82 мм миномета.

Он попал в окоп, где военные проводили укрепления своих позиций.

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Военные были готовы ответить боевикам, но враг быстро покинул локацию, откуда совершил обстрел.

Хомчак отметил, что с момента оглашения перемирия, 21 июля, на Донбассе погибли шесть военных и еще девять получили ранения.

Напомним, 6 августа в районе проведения ООС боевики осуществили два провокационных обстрела, в результате которых погибли четверо украинских военных.