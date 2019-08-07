Названо імена чотирьох військових, які загинули у результаті обстрілу бойовиків під Павлополем.

В результаті обстрілу бойовиками позицій ООС під Павлополем загинули Василь Кудров, Олександр Шарко, Сергій Шандра і Владислав Рак.

Старший матрос Олександр Шарко, 1988 року народження, проживав у Чернігівській області. Служив помічником гранатометника.

Матрос Василь Кудров, 1999 року народження, служив у військовій частині А 2777 окремої бригади морської піхоти. Військовий був родом з села Ганнівка (Миколаївська область).

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Солдат Сергій Шандра був уродженцем села Торчин (Вінницька область). Він народився у 1995 році.

Матрос Владислав Рак служив гранатометником на Донбасі. Він народився у 1998 році і проживав в населеному пункті Козелець (Чернігівська область).

До слова, президент Володимир Зеленський скликав нараду через обстріли на Донбасі і загибель чотирьох українських військових.

Джерело: Книга пам’яті

Фото: Книга пам’яті