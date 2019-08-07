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Факты / Украина

Переговоры Зеленского в Турции: чего нужно добиваться Украине

Во время переговоров в Турции необходимо сосредоточиться на вопросах торговли, инвестиций и энергетики.

Зеленский и Эрдоган

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса считает, что во время визита в Турцию президенту Владимиру Зеленскому необходимо обсудить противостояние с Россией.

По его словам, Турция заинтересована в защите крымских татар и нужно добиваться, чтобы она осуждала действия РФ, которые нарушают права жителей оккупированного Крыма.

Не должно остаться без внимания и торгово-экономическое сотрудничество, ведь объемы двусторонней торговли увеличились почти до $4 млрд и могут расти дальше.

Кроме того, стоит обсуждать вопросы двусторонних инвестиций и инфраструктуры, ведь Турция заинтересована в украинских портах и готова вкладывать деньги в дороги.

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Куса добавил, что интересы Украины и Турции совпадают в вопросе энергетики на побережье Черного моря.

Также не стоит обходить стороной военно-промышленное сотрудничество, ведь Украина заинтересована в закупке турецкого вооружения и имеет достаточный ресурс для создания продуктов нового поколения.

Хотя Турция и дрейфует от Запада, она не собирается сближаться с Россией, а планирует взять самостоятельный курс.

– Украина может стать равноценным партнером, который поможет воплотить эту мечту и в то же время получит необходимые материальные ресурсы, – подытожил аналитик.

К слову, президент Владимир Зеленский считает, что усилия Украины и Турции помогут изменить ситуацию в регионе Черного моря.

Источник: Апостроф

Фото: Офис Президента

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