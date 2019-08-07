Во время переговоров в Турции необходимо сосредоточиться на вопросах торговли, инвестиций и энергетики.
По его словам, Турция заинтересована в защите крымских татар и нужно добиваться, чтобы она осуждала действия РФ, которые нарушают права жителей оккупированного Крыма.
Не должно остаться без внимания и торгово-экономическое сотрудничество, ведь объемы двусторонней торговли увеличились почти до $4 млрд и могут расти дальше.
Кроме того, стоит обсуждать вопросы двусторонних инвестиций и инфраструктуры, ведь Турция заинтересована в украинских портах и готова вкладывать деньги в дороги.
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Куса добавил, что интересы Украины и Турции совпадают в вопросе энергетики на побережье Черного моря.
Также не стоит обходить стороной военно-промышленное сотрудничество, ведь Украина заинтересована в закупке турецкого вооружения и имеет достаточный ресурс для создания продуктов нового поколения.
Хотя Турция и дрейфует от Запада, она не собирается сближаться с Россией, а планирует взять самостоятельный курс.
– Украина может стать равноценным партнером, который поможет воплотить эту мечту и в то же время получит необходимые материальные ресурсы, – подытожил аналитик.
К слову, президент Владимир Зеленский считает, что усилия Украины и Турции помогут изменить ситуацию в регионе Черного моря.