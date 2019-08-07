Совместные усилия Украины и Турции позволят изменить ситуацию в Черноморском регионе.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции выразил уверенность, что Украина и Турция смогут вместе изменить ситуацию в Черноморском регионе в свою пользу.

Зеленский также рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о преследовании крымских татар и нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

– Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных, – сказал президент Украины.

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Кроме того, на встрече глав Украины и Турции обсуждали безопасность судоходства в Черном и Азовском морях.

Зеленский добавил, что Украина и международные партнеры не оставляют попытки урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настало время завершить переговоры о создании ЗСТ между Украиной и Турцией.