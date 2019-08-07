Пришло время финализировать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией пора завершать.

– Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет, – сказал Эрдоган.

Он добавил, что товарооборот между странами в 2018 году составил около $4 млрд. Президент Турции считает, что можно добиться роста товарооборота до $10 млрд в год.

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Во время пресс-конференции Зеленский вспомнил о четырех военных, которые погибли на Донбассе и попросил присутствующих почтить их память минутой молчания.

Делегации стран и журналисты выполнили просьбу президента Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех военных, которые погибли на Донбассе.