PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Переговоры о создании ЗСТ между Украиной и Турцией пора завершать – Эрдоган

Пришло время финализировать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Эрдоган и Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией пора завершать.

– Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет, – сказал Эрдоган.

Он добавил, что товарооборот между странами в 2018 году составил около $4 млрд. Президент Турции считает, что можно добиться роста товарооборота до $10 млрд в год.

Читайте: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции

Во время пресс-конференции Зеленский вспомнил о четырех военных, которые погибли на Донбассе и попросил присутствующих почтить их память минутой молчания.

Делегации стран и журналисты выполнили просьбу президента Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех военных, которые погибли на Донбассе.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский сможет договориться с Путиным – Трамп
Трамп ждет Зеленского в Белом доме в ближайшее время
Мониторинговая миссия ОБСЕ должна быть и в Крыму – Чубаров
Встреча Зеленского и Трампа может состояться в Варшаве или Нью-Йорке – Тейлор
Игорный бизнес в Украине: казино в Одессе и миллионы в бюджет
Зеленский встретился со Вселенским патриархом в Стамбуле
Рынок земли в Украине появится в 2020 году – Зеленский
Война закончится, гривна будет стабильной: прогноз нумеролога для Украины на 5 лет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка